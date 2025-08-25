Xiaomi выпустила в Европе компактный монитор температуры и влажности

Опубликовано 25 августа 2025, 14:151 мин.
Xiaomi выпустила в Европе компактный монитор температуры и влажностиС ёмкой батареей
Xiaomi представила в Европе Smart Temperature and Humidity Monitor 3 Mini после запуска в Китае. Устройство небольшое — 53 × 45,3 × 13 мм, весит всего 30 г. Оно оснащено 2,1-дюймовым LCD-дисплеем с тонкой рамкой 5,1 мм. Монитор оснащён датчиком, который фиксирует изменения температуры с шагом 0,1 °C и влажности на 1 %.
© Xiaomi
Данные обновляются каждые шесть секунд, а экран показывает температуру, влажность и специальные эмодзи, отражающие уровень комфорта.
Питание обеспечивает батарейка CR2450. В стандартном режиме она работает до двух лет, а при включении энергосберегающего режима через приложение Xiaomi Home — до трёх лет.
Устройство поддерживает Bluetooth 5.0. Можно через устройство, например, включать вентилятор при повышении температуры или увлажнитель, когда воздух слишком сухой. Данные о температуре и влажности хранятся до трёх месяцев локально и до шести месяцев в облаке.
Монитор измеряет температуру от 0°C до 60°C и влажность от 0 до 99 %.
Стоит €14,99.