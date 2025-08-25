Xiaomi выпустила в Европе компактный монитор температуры и влажности

Данные обновляются каждые шесть секунд, а экран показывает температуру, влажность и специальные эмодзи, отражающие уровень комфорта.

Питание обеспечивает батарейка CR2450. В стандартном режиме она работает до двух лет, а при включении энергосберегающего режима через приложение Xiaomi Home — до трёх лет.

Устройство поддерживает Bluetooth 5.0. Можно через устройство, например, включать вентилятор при повышении температуры или увлажнитель, когда воздух слишком сухой. Данные о температуре и влажности хранятся до трёх месяцев локально и до шести месяцев в облаке.

Монитор измеряет температуру от 0°C до 60°C и влажность от 0 до 99 %.

Стоит €14,99.