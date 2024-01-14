Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Рамблер&ID
Бытовая техника
09:00, 14 января 2024
1 мин.

За что конкретно вы переплачиваете, покупая дорогую стиральную машину

Некоторые её функции — это маркетинг

Эксперт рассказал, за какие функции мы переплачиваем при покупке дорогой стиральной машины. Пользователь iXBT.com объяснил, какие преимущества даёт дорогая стиральная машина в отличие от дешёвой.

Комфорт использования. У дорогих стиральных машин для этого есть возможность дистанционного управления через Wi-Fi, функция отложенного старта, сушки, дозагрузки.

Экономия. Благодаря некоторым опциям вы в долгосрочной перспективе уменьшите расход электричества, воды, моющих средств. Это «Быстрая стирка» и «Интеллектуальный режим».

Качество стирки. Улучшить его помогают режимы «Подача пара», «Стирка пеной».

За что конкретно вы переплачиваете, покупая дорогую стиральную машину
© Liam McCabe

Технические преимущества. У стиральных машин премиум-класса есть защита от протечек, контроль дисбаланса в режиме отжима, функция самодиагностики.

Наименее полезные функции. Например, это самоочистка барабана, «лёгкая глажка», режим «Silver wash» (для обеззараживания воды).

Новости партнеров
Новости партнеров