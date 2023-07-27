За эти функции утюгов имеет смысл переплатить

Если вы задумываетесь о покупке нового утюга, то обратите внимание на то, чтобы у него были эти функции. За них точно стоит переплатить.

Защита от накипи. Почти во всех моделях утюгов присутствует функция отпаривателя. При этом производители рекомендуют для этого использовать дистиллированную воду. Если у вас такой возможности нет, то смотрите, чтобы утюг был оснащён системой защиты от накипи.

Паровой удар и самоочистка. В этом случае эффективность утюга при отпаривании повышается: она составляет уже не 30-50 г воды в минуту, а в два-три раза больше. За счёт этого вам будет гораздо легче разгладить плотные, труднодоступные и пересушенные участки на одежде.