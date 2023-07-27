За эти функции утюгов имеет смысл переплатить

За эти функции утюгов имеет смысл переплатитьОбратите внимание на них наличие при покупке
Современные утюги оснащены большим количеством самых разных функций. Определиться с тем, какие из них действительно нужны, а какие нет, может быть непросто. Пользователь iXBT.com перечислил несколько полезных функций, ради которых стоит взять модель подороже.
Если вы задумываетесь о покупке нового утюга, то обратите внимание на то, чтобы у него были эти функции. За них точно стоит переплатить.
Защита от накипи. Почти во всех моделях утюгов присутствует функция отпаривателя. При этом производители рекомендуют для этого использовать дистиллированную воду. Если у вас такой возможности нет, то смотрите, чтобы утюг был оснащён системой защиты от накипи.
Паровой удар и самоочистка. В этом случае эффективность утюга при отпаривании повышается: она составляет уже не 30-50 г воды в минуту, а в два-три раза больше. За счёт этого вам будет гораздо легче разгладить плотные, труднодоступные и пересушенные участки на одежде.
Автоотключение. В этом случае специальный датчик будет определять отсутствие или наличие движения. В горизонтальном положении утюг отключится в течение 20-40 секунд, в вертикальном - в течение 5-10 минут.
Вертикальное отпаривание. Эта функция позволит разгладить висящие ткани и одежду без излишнего контакта с ними.
Капля-стоп. Данная функция предотвращает протекание воды. Также эта система дополняется фильтрами, через которые проникнуть сможет только пар.