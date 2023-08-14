За эти шесть функций в стиральных машинах имеет смысл переплатить

Озонатор. Благодаря этой технологии запах у вас пропадёт даже без применения тяжёлой химии. К тому же озонаторы (хоть и полноразмерные) используются также в химчистках.

Дозагрузка. Нередко бывает так, что уже после запуска стирки вы находите забытую вещь. Данная функция позволит вам дозагрузить бельё без слива воды.

Пар. Он поможет, если вам нужно быстро разгладить пересушенное бельё или просто освежить вещь.