За какие функции в дорогих роботах-пылесосах мы доплачиваем

Ультрафиолетовая обработка поверхности. Для эффективной обработки 20 кв. м мощность бактерицидного источника должна составлять хотя бы 15 Вт. Те лампы, которые устанавливаются в роботы-пылесосы, гораздо слабее. Поэтому никакой пользы от этой функции на самом деле нет.

Режим «Повтор уборки". С одной стороны, эта функция действительно нужная и полезная. С другой же — она ускорит износ щёток и аккумулятора.

Дистанционное голосовое управление. В основном команды здесь две. Это «Включи пылесос» и «Выключи пылесос».