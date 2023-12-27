За какие функции в дорогих роботах-пылесосах мы доплачиваем

За какие функции в дорогих роботах-пылесосах мы доплачиваемИ стоит ли оно того
Умные пылесосы премиум-класса имеют большое количество самых разных функций. Но за какие из них имеет смысл платить больше?
Ультрафиолетовая обработка поверхности. Для эффективной обработки 20 кв. м мощность бактерицидного источника должна составлять хотя бы 15 Вт. Те лампы, которые устанавливаются в роботы-пылесосы, гораздо слабее. Поэтому никакой пользы от этой функции на самом деле нет.
Режим «Повтор уборки". С одной стороны, эта функция действительно нужная и полезная. С другой же — она ускорит износ щёток и аккумулятора.
Дистанционное голосовое управление. В основном команды здесь две. Это «Включи пылесос» и «Выключи пылесос».
Ароматизация помещений. Качество уборки от этого никак не улучшится. Более того, есть множество более дешёвых способов наполнения квартиры приятными ароматами: аэролампы, свечи и пр.
Эко-пресс. Эта функция должна увеличить объём контейнера. Но в действительности для качественной прессовки разного мусора усилий нужно больше, чем может прикладывать робот-пылесос.
Визуальная система навигации. Такая навигация по сравнению с лазерной отличается долговечностью. Однако у нее ниже точность позиционирования, чем у лазерной системы навигации; существует вероятность образования засветов; при недостатке света качество уборки будет хуже.