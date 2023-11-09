Зачем в стиральной машине нужен экорежим

Зачем в стиральной машине нужен экорежимЭта функция может вам очень помочь
В стиральной машине для одежды из разных тканей есть отдельные режимы. Но что такое «экорежим»? Он помогает сэкономить воду и электричество или нужен для чего-то другого?
Экорежим в стиральной машине предназначен для экономии не только времени на стирку, но и электричества, воды. В этом режиме стиральная машина будет использовать меньше воды. Происходит это за счёт более точного дозирования воды и оптимизации процесса стирки.
Кроме того, при использовании экорежима вы можете сэкономить на электричестве. Всё потому, что ваша стиральная машинка будет работать с более низкими температурами воды.
При этом важно понимать, что в экорежиме может быть увеличен цикл стирки, вы не сможете нормально отстирать пятна либо постирать очень грязную одежду. Не забывайте и о том, что отжим у вас будет с меньшим количеством оборотов, чем при обычной стирке.