Залезет под кровать, помоет себя сам: начались продажи пылесоса Dreame G12S Pro

Опубликовано 09 апреля 2026, 15:351 мин.
Залезет под кровать, помоет себя сам: начались продажи пылесоса Dreame G12S Pro45 990 рублей, но до 20 апреля есть скидка
Пылелось Dreame G12S Pro поступил в продажу в России. Он убирает и мусор, и жидкость. Устройство умеет раскладываться почти до «плоского» состояния, чтобы влезать под низкую мебель.
Двигатель вращается со скоростью до 140 000 оборотов в минуту и создаёт давление в 25 000 Па. Пылесос сам понимает, насколько грязно на полу, и регулирует мощность.
Специальная технология не даёт волосам и шерсти накручиваться. Чистить щётку руками больше не нужно.
После уборки пылесос ставится на базу. Там он сам промывает свой ролик горячей водой (до 90 °C) и сушит его горячим воздухом (до 95 °C). Система сама решает, сколько воды нужно для очистки.
Ручка поворачивается на 80 градусов, центр тяжести смещён вниз. Вес устройства — 4,7 кг. На ручке есть экран.
Заряда хватает на 60 минут работы. Объём бака для чистой воды — 1 литр.
Стоимость Dreame G12S Pro — 45 990 рублей. До 20 апреля действует цена 42 990 рублей.