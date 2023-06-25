1 Гбайт всего за 6 центов: SSD продолжают дешеветь

Аналитическая группа TrendForce сообщает о 15-процентном снижении средних отпускных цен в первом квартале 2023 года, а во втором квартале ожидается дальнейшее падение на 8-13%.

Для потребителей это означает, что сейчас неплохое время для модернизации или сборки ПК. Средняя стоимость одного гигабайта упала всего до 6 центов, что делает SSD доступными как никогда. Покупатели с ограниченным бюджетом могут даже найти диски PCIe 4.0 NVMe всего за 5 центов за ГБ, обеспечивающие высокую скорость последовательной передачи данных - от 4000 до 5000 МБ/с.

Те, кто ищет еще более высокую производительность, могут выбрать диски высокого класса по цене от 6 до 8 центов за ГБ. Например, цена на Samsung 990 Pro, по данным TrendForce, значительно снизилась со $169 до $84,99.

Стоит отметить, что если потребности в новых SSD не являются срочными, то можно и подождать дальнейшего снижения цен.