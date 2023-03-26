10 причин, по которым не следует делиться паролем от Wi-Fi с друзьями

1. Незаконные загрузки.

Если кто-то другой использует ваше интернет-соединение для загрузки нелегального контента, он оставит онлайн-след к вашему роутеру.

2. Распространение вредоносного ПО.

Если устройство, например смартфон, заражено вредоносным ПО и подключается к вашей сети Wi-Fi, оно может атаковать ваши компьютеры, телефоны и планшеты.

3. Расходование трафика.

Кто-то, имеющий доступ к вашей сети, может просто использовать ваш трафик и загружать что-то «большое» из интернета.

4. Доступ к данным.

Позволяя кому-то подключиться к вашей сети Wi-Fi, вы фактически предоставляете кому-то доступ к системе, через которую проходят данные.

5. Блокировка вашего IP.

Некоторые веб-сайты, в том числе социальные сети и онлайн-игры, могут блокировать IP-адреса пользователей, которые нарушили их условия обслуживания. Если кто-то из тех, кто использовал вашу сеть, сделал это, то пострадаете и вы сами.

6. Использование пароля.

Если пароль от вашего Wi-Fi совпадает с паролями от других аккаунтов, то этим можно злоупотребить.

7. Замедление интернета.

Если вы смотрите фильм в 4K, а ваш друг или сосед скачивает большие файлы и играет в онлайн-игру, вы можете обнаружить, что всё работает очень плохо.

8. Незаконные действия в интернете.

Дело может быть не только в загрузках, но и в других нарушениях законодательства.

9. Использование других устройств сети.

Кто-нибудь может подключиться, например, к вашему умному дому.

10. Ваш пароль может «пойти по рукам».

Да, никто не застрахован от того, что ваш знакомый передаст пароль другому знакомому. А это повышает все вышеперечисленные риски.