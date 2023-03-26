10 причин, по которым не следует делиться паролем от Wi-Fi с друзьями

10 причин, по которым не следует делиться паролем от Wi-Fi с друзьямиЭто рискованно
Издание Daily Mail опубликовало 10 причин, по которым стоит дважды подумать перед тем, как делиться паролем от своего Wi-Fi с кем-либо.
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1. Незаконные загрузки.
Если кто-то другой использует ваше интернет-соединение для загрузки нелегального контента, он оставит онлайн-след к вашему роутеру.
2. Распространение вредоносного ПО.
Если устройство, например смартфон, заражено вредоносным ПО и подключается к вашей сети Wi-Fi, оно может атаковать ваши компьютеры, телефоны и планшеты.
3. Расходование трафика.
Кто-то, имеющий доступ к вашей сети, может просто использовать ваш трафик и загружать что-то «большое» из интернета.
4. Доступ к данным.
Позволяя кому-то подключиться к вашей сети Wi-Fi, вы фактически предоставляете кому-то доступ к системе, через которую проходят данные.
5. Блокировка вашего IP.
Некоторые веб-сайты, в том числе социальные сети и онлайн-игры, могут блокировать IP-адреса пользователей, которые нарушили их условия обслуживания. Если кто-то из тех, кто использовал вашу сеть, сделал это, то пострадаете и вы сами.
6. Использование пароля.
Если пароль от вашего Wi-Fi совпадает с паролями от других аккаунтов, то этим можно злоупотребить.
7. Замедление интернета.
Если вы смотрите фильм в 4K, а ваш друг или сосед скачивает большие файлы и играет в онлайн-игру, вы можете обнаружить, что всё работает очень плохо.
8. Незаконные действия в интернете.
Дело может быть не только в загрузках, но и в других нарушениях законодательства.
9. Использование других устройств сети.
Кто-нибудь может подключиться, например, к вашему умному дому.
10. Ваш пароль может «пойти по рукам».
Да, никто не застрахован от того, что ваш знакомый передаст пароль другому знакомому. А это повышает все вышеперечисленные риски.