11 202 МТ/с: новый мировой рекорд разгона памяти DDR5

Но далеко не последний

Энтузиасты-оверклокеры в очередной раз расширили границы памяти DDR5. Пользователь под ником SEBY9123 использовал Trident Z5 RGB DIMM от G.Skill, чтобы побить предыдущий рекорд, разогнав ее до частоты 5607 МГц (11 202 МТ/с).