11 самых крутых мониторов для игровых компьютеров

11 самых крутых мониторов для игровых компьютеровСреди них есть как доступные, так и дорогие модели
Редакция Tom's Hardware опубликовала подборку 11 моделей мониторов для игр. Она поможет тем, кто выбирает для себя современное устройство с множеством функций. Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами зарубежного издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.
Кроме того, авторы издания перечислили характеристики, которые имеют значение для игровых мониторов. Это видеокарта премиум-класса в комплектации ПК (GTX 1070 Ti или RX Vega 64 для игр со средними настройками, RTX или Radeon VII - для высоких и максимальных), G-Sync или FreeSync (G-Sync - для видеокарты Nvidia, FreeSync - для видеокарты AMD), 4K и HDR (для оптимальной работы HDR необходим монитор с поддержкой G-Sync Ultimate или FreeSync Premium Pro).
1. LG 27GN950-B
Лучший игровой 4К-монитор
Стоимость: $1,160
Быстрый, отзывчивый, с точной цветопередачей. Также здесь есть функция локального затемнения экрана (Local Dimming). При этом в режиме режим sRGB цвета оказываются слишком насыщенными.
2. Asus ROG Strix XG27UQ
Лучший игровой 4К-монитор с частотой обновления 144 Гц
Стоимость: $1,297,19
Это самый быстрый 4К-монитор из всех протестированных. К сожалению, у него отсутствует подсветка FALD, но HDR всё равно впечатляет. Также эта модель - дороже, чем аналогичные с 27-дюймовым экраном и частотой 144 Гц.
3. Acer Predator XB273K
Лучший качественный игровой 4К-монитор с частотой обновления 144 Гц
Стоимость: $605
Даже без дополнительных настроек у него отличная цветопередача. Понравится геймерам высокий уровень производительности, HDR, цветовое пространство DCI-P3. Но стоит он в целом довольно дорого.
4. Asus ROG Swift PG32UQX
Лучший игровой 4К-монитор с HDR
Стоимость: $3,261,26
Если вам необходим монитор как для фильмов, так и для игр с HDR, то это нужный вариант. Это первый игровой монитор с Mini LED. Правда, здесь нет поддержки Dolby Vision и при движении изображение может быть размытым.
5. Asus TUF Gaming VG289Q
Лучший недорогой игровой 4К-монитор
Стоимость: $315,99
Несмотря на цену, предлагает отличную игровую производительность. Здесь довольно точная цветопередача, хорошее качество сборки. Но вот частота обновления ограничена 60 Гц, уровень контраста посредственный, а при переходе на HDR разницы в изображении почти нет.
6. Acer ConceptD CP7271K
Лучший игровой 4К-монитор для профессионалов
Стоимость: $2,478,80
Из минусов этой модели - отсутствие портретного режима, невозможность выбрать цветовую гамму. В остальном для профессиональных задач он подойдёт идеально, как и для игр.
7. Gigabyte Aorus FV43U
Лучший игровой 4К-монитор с большим экраном
Стоимость: $1,049,99
У него нет поддержки Dolby Vision и 24p, но контраст, яркость и в целом цветопередача отличные. Цветовая гамма также разнообразна. Разъём USB-C позволяет подключать к нему другие устройства.
8. Asus ROG Swift PG43UQ
Лучший игровой 4К-монитор с большим экраном, которым можно похвастаться
Стоимость: $1,099
Этот монитор может полностью заменить телевизор, и у него в комплекте даже есть пульт. 99% цветовой охват DCI-P3, потрясающий HDR - главные плюсы модели. Правда, уровень яркости дисплея в темноте может показаться излишним. Также здесь нет 24p для воспроизведения фильмов Blu-ray.
9. Samsung UR59C
Лучший изогнутый игровой 4К-монитор
Стоимость: $499,99
Это не совсем игровой монитор, который тем не менее показывает отличную производительность в играх по сравнению с другими изогнутыми моделями. При этом цветопередачу нужно настраивать, а G-Sync или FreeSync у него нет.
10. Aorus FO48U
Лучший игровой 4К-монитор с частотой обновления 120 Гц
Стоимость: $1,499,99
Это OLED-монитор, дающий великолепную картинку с высокой контрастностью. У него есть поддержка HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4 с DSC. Подключить к нему возможно PS5 и Xbox Series X и S. При этом нужно отметить, что всё-таки по яркости дисплей уступает ЖК-моделям. Технологии Dolby Vision здесь тоже нет.
11. HP Omen X 65 Emperium
Лучший 4K-монитор для игр на диване
Стоимость: $4,499,99
64,5-дюймовый дисплей позволит в полной мере насладиться играми с друзьями на диване. Также вы получите точную цветопередачу, высокий уровень контрастности в SDR и HDR, встроенные динамики с отличным качеством звука. Недостаток у него один - очень высокая цена.