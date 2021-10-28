11 самых крутых мониторов для игровых компьютеров

Редакция Tom's Hardware опубликовала подборку 11 моделей мониторов для игр. Она поможет тем, кто выбирает для себя современное устройство с множеством функций. Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами зарубежного издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.

Кроме того, авторы издания перечислили характеристики, которые имеют значение для игровых мониторов. Это видеокарта премиум-класса в комплектации ПК (GTX 1070 Ti или RX Vega 64 для игр со средними настройками, RTX или Radeon VII - для высоких и максимальных), G-Sync или FreeSync (G-Sync - для видеокарты Nvidia, FreeSync - для видеокарты AMD), 4K и HDR (для оптимальной работы HDR необходим монитор с поддержкой G-Sync Ultimate или FreeSync Premium Pro).

1. LG 27GN950-B

Лучший игровой 4К-монитор

Стоимость: $1,160

Быстрый, отзывчивый, с точной цветопередачей. Также здесь есть функция локального затемнения экрана (Local Dimming). При этом в режиме режим sRGB цвета оказываются слишком насыщенными.