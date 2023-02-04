12-ядерный процессор AMD Ryzen 9 7845HX оказался на 90% быстрее 8-ядерного 6900HX

16:36, 04 февраля 2023
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12-ядерный процессор AMD Ryzen 9 7845HX оказался на 90% быстрее 8-ядерного 6900HXНо, вероятно, он уступит будущим процессорам Intel
AMD Ryzen 9 7845HX — это 12-ядерный и 24-поточный процессор на базе Raphael (кодовое название Dragon Range). Он будет устанавливаться в самые высокопроизводительные игровые ноутбуки. Его сравнили с 6900HX в многоядерном тесте PassMark.
Фото: Videocardz
На данный момент 7845HX является самым быстрым мобильным процессором в базе данных PassMark с 46791 баллом в многоядерном тесте. Он также набрал 4003 балла в однопоточном тесте.
По сравнению с Ryzen 9 6900HX последнего поколения 7845HX значительно быстрее — на 90% в многопоточной нагрузке и на 17% в однопоточной. Тем не менее, серия Intel Raptor Lake-HX, вероятно, будет быстрее, чем 7845HX.
Videocardz
AMD обещает, что серия Ryzen 7000HX будет запущена в феврале.