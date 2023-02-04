12-ядерный процессор AMD Ryzen 9 7845HX оказался на 90% быстрее 8-ядерного 6900HX

На данный момент 7845HX является самым быстрым мобильным процессором в базе данных PassMark с 46791 баллом в многоядерном тесте. Он также набрал 4003 балла в однопоточном тесте.

По сравнению с Ryzen 9 6900HX последнего поколения 7845HX значительно быстрее — на 90% в многопоточной нагрузке и на 17% в однопоточной. Тем не менее, серия Intel Raptor Lake-HX, вероятно, будет быстрее, чем 7845HX.