120 Гц, 1000 люмен: Xiaomi выпустила доступный проектор Redmi Projector 5 Pro

Опубликовано 05 августа 2026, 08:351 мин.
120 Гц, 1000 люмен: Xiaomi выпустила доступный проектор Redmi Projector 5 ProПоддерживается HDR10
Xiaomi выпустила в Китае проектор Redmi Projector 5 Pro за примерно 280 долларов (1899 юаней). Устройство выдаёт картинку в качестве Full HD и может создавать изображение размером до 120 дюймов по диагонали.
© Xiaomi
Яркость составляет 1000 CVIA люмен. Поддерживается технология HDR10. Внутри используется герметичный оптический блок с цельностеклянными линзами.
Поддерживается частота обновления 120 Гц, задержка всего 5 мс и технология сглаживания движения MEMC.
Проектор оснащён кронштейном, который позволяет наклонять его на угол до 150 градусов. Допускается боковая проекция с коррекцией до 30 градусов. Настройка происходит автоматически.
Внутри 2 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной. Есть два динамика по 10 Вт.