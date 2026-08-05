120 Гц, 1000 люмен: Xiaomi выпустила доступный проектор Redmi Projector 5 Pro

Яркость составляет 1000 CVIA люмен. Поддерживается технология HDR10. Внутри используется герметичный оптический блок с цельностеклянными линзами.

Поддерживается частота обновления 120 Гц, задержка всего 5 мс и технология сглаживания движения MEMC.

Проектор оснащён кронштейном, который позволяет наклонять его на угол до 150 градусов. Допускается боковая проекция с коррекцией до 30 градусов. Настройка происходит автоматически.

Внутри 2 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной. Есть два динамика по 10 Вт.