128 ГБ памяти, акцент на ИИ: Nvidia анонсировала ARM‑чип RTX Spark для ПК

Опубликовано 01 июня 2026, 14:351 мин.
128 ГБ памяти, акцент на ИИ: Nvidia анонсировала ARM‑чип RTX Spark для ПКЧем будут удивлять «зелёные»
На выставке Computex 2026 Nvidia представила новую платформу для ПК — RTX Spark. Т.н. «суперчип» работает на архитектуре Arm и включает до 20 вычислительных ядер, графический процессор Blackwell с 6144 ядрами, 128 ГБ оперативной памяти и скорость передачи данных до 300 ГБ/с. Этого достаточно, чтобы запускать сложные ИИ-модели прямо на устройстве.
Nvidia утверждает, что новые ноутбуки и мини-ПК с RTX Spark будут одинаково быстро работать от батареи и от розетки. При этом они останутся тонкими и лёгкими, а батареи хватит на весь день.
Платформа подходит не только для ИИ, но и для игр и творчества. Компания обещает 100 кадров в секунду в играх с разрешением 1440p (с помощью DLSS 4.5, правда). Можно будет работать с файлами в качестве 12K без зависаний.
Первые компьютеры с RTX Spark появятся осенью. Их выпустят Dell, HP, Lenovo, Asus и др.
Источник:tomshardware
Автор:Максим Многословный