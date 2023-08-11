14-ядерный Intel Core i5-14600KF проверили в Geekbench

Несмотря на отсутствие поддержки интегрированной графики в этом процессоре, это не повлияло на результаты тестов. Тактовая частота была подтверждена на уровне 5,3 ГГц, что на 200 МГц выше, чем у предыдущего процессора i5-13600K.

Согласно результатам Geekbench 6.1, Core i5-14600KF показал одноядерный результат 2794 балла, а многоядерный - 17190 баллов. Это означает повышение производительности на 5,5% в одноядерном режиме и на 17,2% в многоядерном по сравнению с предшественником. Хотя увеличение тактовой частоты турбопроцессора вносит свой вклад, возможно, здесь играют роль и другие факторы, например, повышение производительности ядра.

В сентябре Intel планирует представить серию 14-го поколения Core K, включающую не менее шести новых процессоров, в том числе модели K и KF.

Подробные характеристики и цены пока не уточняются.