144 Гц, FullHD, 24,5 дюйма всего за $100: AOC выпустила монитор 25B35XE

Опубликовано 18 марта 2026, 17:361 мин.
144 Гц, FullHD, 24,5 дюйма всего за $100: AOC выпустила монитор 25B35XEДоступная модель для геймеров
AOC показала новый недорогой монитор. Модель 25B35XE появилась на китайском рынке и стоит всего 699 юаней — это примерно 100 долларов.
Он оснащен 24,5-дюймовым экраном на матрице IPS. Разрешение стандартное Full HD (1920×1080 пикселей), а частота обновления составляет 144 Гц. В мониторе также есть поддержка технологии Adaptive Sync.
Можно регулировать цветопередачу в играх, делать тени светлее и даже включать динамический прицел на экране.
Яркость монитора составляет 300 нит, а контрастность — 1500:1. Есть и режим имитации HDR.
Из разъемов предусмотрены HDMI и VGA. Подставка позволяет наклонять экран, есть стандартные крепления VESA.
Пока новинка доступна только в Китае.