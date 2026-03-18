144 Гц, FullHD, 24,5 дюйма всего за $100: AOC выпустила монитор 25B35XE

Он оснащен 24,5-дюймовым экраном на матрице IPS. Разрешение стандартное Full HD (1920×1080 пикселей), а частота обновления составляет 144 Гц. В мониторе также есть поддержка технологии Adaptive Sync.

Можно регулировать цветопередачу в играх, делать тени светлее и даже включать динамический прицел на экране.

Яркость монитора составляет 300 нит, а контрастность — 1500:1. Есть и режим имитации HDR.

Из разъемов предусмотрены HDMI и VGA. Подставка позволяет наклонять экран, есть стандартные крепления VESA.

Пока новинка доступна только в Китае.