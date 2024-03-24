180 Гц, 2К, дешево: Acer представила игровой монитор Shadow Knight ED270U

180 Гц, 2К, дешево: Acer представила игровой монитор Shadow Knight ED270UВсего 165$
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Изогнутый дисплей имеет кривизну 1500R. Кроме того, технология HDR10 обеспечивает повышенную контрастность и насыщенность цветов для более реалистичного восприятия, хотя точные характеристики цветовой гаммы неизвестны. Монитор поставляется с подставкой, которая может наклоняться и поворачиваться. Встроенные динамики мощностью 2 Вт обеспечивают базовый аудиовыход. Возможности подключения включают два порта HDMI 2.0, один порт DP1.4 и 3,5-мм разъем для наушников.
Самым привлекательным аспектом Shadow Knight ED270U может быть его цена. Этот монитор можно приобрести на сайте JD.com в Китае по цене 1 099 юаней (примерно $ 165).
Хотя в настоящее время он доступен только в Китае, мы ожидаем, что в скором времени он появится и на других рынках.