185 Гц, 2K и всего $150: ViewSonic представила игровой монитор VX2779-2K-PRO-W

В основе VX2779-2K-PRO-W лежит панель 2560x1440 Fast IPS. Она охватывает 95 % цветовой гаммы DCI-P3 и поддерживает HDR10. Геймеры оценят частоту обновления 185 Гц через и время отклика 1 мс. Монитор оснащен функцией пониженного уровня синего света на аппаратном уровне для снижения нагрузки на глаза.

Он поддерживает регулировку угла наклона и может быть закреплен на стене. Возможности подключения включают два порта HDMI 2.0, один порт DP 1.4 и аудиовыход.

В настоящее время VX2779-2K-PRO-W доступен в Китае по цене 1 099 юаней (примерно $151). Информация о глобальной доступности пока не сообщается.