19 видеокарт протестировали в игре Cyberpunk 2077

Автор текста отметил, что для комфортной игры в Cyberpunk 2077 понадобится компьютер с 16 ГБ оперативной памяти и видеокартой с 10 ГБ видеопамяти. Игру тестировали в разрешениях 1920 x 1080, 2560 x 1080, 2560 x 1440, 3440 x 1440, 3840 x 2160.

Автор рассказал, что даже в первых двух разрешениях у всех бюджетных видеокарт и видеокарт по средней цене возникли проблемы с комфортной производительностью. Разрешение 2560 х 1440 смогли вытянуть только старшие видеокарты. В разрешении 3440 х 1440 нормально работали лишь модели NVIDIA RTX 3000 серии и флагман предыдущего поколения GeForce RTX 2080 Ti. Более того, многие видеокарты были при этом разогнаны. А вот с разрешением 3840 х 2160 не справилась даже разогнанная GeForce RTX 3080.

После включения NVIDIA RTX на средних и ультра настройках производительность видеокарт заметно снизилась. В низких разрешениях на средних настройках высокие результаты показали только видеокарты RTX 3000 серии, GeForce RTX 2080 Ti, GeForce RTX 2080 Super. С разрешения 2560 х 1440 проблемы стали наблюдаться вообще у всех протестированных моделей.

А вот включение DLSS 2.0 помогло всем видеокартам GeForce RTX с производительностью. Подробнее о тестировании можно почитать тут.