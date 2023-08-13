2 Тбайт RAM: создан CXL-пул памяти для ИИ

Новинка направлена на решение проблем производительности распределенных AI/ML-приложений, таких как переполнение памяти, избыточное копирование и ввод/вывод данных в хранилище. Открытые спецификации CXL были разработаны для увеличения объема памяти и повышения ее композитности в распределенных вычислительных средах, и данная система представляет собой шаг на пути к достижению этой цели.

Результатом совместной работы стала монтируемая в стойку 2U система с объемом памяти 2 ТБ, который может динамически распределяться между вычислительными узлами, что отвечает требованиям современных приложений.

В системе используются модули памяти CXL компании Samsung, коммутатор XC50256 CXL 2.0 компании XConn и программное обеспечение Project Endless Memory компании MemVerge.

Совместная работа направлена на развитие инфраструктуры данных, ориентированной на память, для современных приложений искусственного интеллекта.