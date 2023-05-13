24,5-дюйма и частота обновления 240 Гц: монитор Philips Evnia оценили в 205 евро

17:00, 13 мая 2023
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24,5-дюйма и частота обновления 240 Гц: монитор Philips Evnia оценили в 205 евроЕсть вариант и подороже
Philips ранее представила новейшую линейку игровых мониторов серии Evnia. Флагманская модель, Evnia 25M2N3200W, оснащена 24,5-дюймовым VA-дисплеем с 10-битной матрицей и частотой обновления экрана 240 Гц оценили в 205 евро.
Благодаря разрешению 1920 × 1080 пикселей и быстрому времени отклика 1 мс, а также высокой частоте кадров 240 Гц, он представляет собой неплохой среднебюджетный вариант для геймеров.
Вот только яркость экрана невелика - 300 нит, хотя это компенсируется охватом цветового пространства 120% sRGB. Примечательно, что монитор оснащен защитой от вредного синего света.
Philips также выпустил аналогичный вариант, Evnia 25M2N5200P, который может похвастаться более высокой частотой кадров 280 Гц. Он доступен уже за 310 евро.