24,5-дюйма и частота обновления 240 Гц: монитор Philips Evnia оценили в 205 евро

Благодаря разрешению 1920 × 1080 пикселей и быстрому времени отклика 1 мс, а также высокой частоте кадров 240 Гц, он представляет собой неплохой среднебюджетный вариант для геймеров.

Вот только яркость экрана невелика - 300 нит, хотя это компенсируется охватом цветового пространства 120% sRGB. Примечательно, что монитор оснащен защитой от вредного синего света.

Philips также выпустил аналогичный вариант, Evnia 25M2N5200P, который может похвастаться более высокой частотой кадров 280 Гц. Он доступен уже за 310 евро.