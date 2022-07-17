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24-ядерный процессор Intel следующего поколения протестировали в играх

Образец Raptor Lake
Инженерный образец процессора Intel Core i9-13900K следующего поколения Raptor Lake протестировали в играх. Можно узнать, чего примерно нам ожидать от него.
24-ядерный процессор Intel следующего поколения протестировали в играх

У данной модели Intel Core 13-го поколения 24 ядра и 32 потока, разблокирован ограничитель. Хоть это и не розничный образец, производительность его должна быть почти такой же.

В синтетических тестах, опубликованных несколько дней назад, процессор Core i9-13900K сравнивался с Core i9-12900KF. Модель Raptor Lake показала результат примерно на 10% лучше в одноядерных тестах и более чем на 35% — в многоядерных.

Теперь процессор проверили в играх, в том числе в Horizon-Zero Dawn, Red Dead Redemption 2, FarCry 6, Forza Horizon 5, Monster Hunter: Rise и PUBG.

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Процессор Intel Raptor Lake показал лучшую производительность практически во всех тестах. Самый большой прирост можно наблюдать в минимальной частоте кадров, которая увеличилась на 11-28% в зависимости от разрешения.

Intel должна представить десктопные процессоры 13-го поколения в сентябре.

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