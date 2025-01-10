240 Гц, 34 дюйма: представлены изогнутые игровые мониторы Lenovo Legion Pro

Опубликовано 10 января 2025, 03:001 мин.
240 Гц, 34 дюйма: представлены изогнутые игровые мониторы Lenovo Legion Pro34WD-10 и R34w-30
На выставке CES 2025 Lenovo представила два новых игровых монитора: Legion Pro 34WD-10 и Legion R34w-30. Оба монитора предназначены в основном для игр.
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Legion Pro 34WD-10 оснащен 34-дюймовым WQHD OLED-дисплеем с кривизной 800R. Он обеспечивает частоту обновления 240 Гц, время отклика 0,03 мс и точную цветопередачу с охватом 98,5% DCI-P3 и 99% sRGB. Монитор также оснащен USB-C, технологией Anti-Burn-in, управляемой ИИ, и KVM-переключателем. Монитор поддерживает настраиваемые игровые режимы и такие функции, как Dark Boost для улучшения баланса яркости.
Legion R34w-30 предлагает 34-дюймовый UWQHD-дисплей с кривизной 1500R и соотношением сторон 21:9. Он имеет частоту обновления 180 Гц и время отклика 0,5 мс, цветовой охват 99% sRGB и 90% DCI-P3. Монитор оснащен портами HDMI 2.1 и DP 1.4.
Информация о ценах и доступности обоих мониторов пока не объявлена.