240 Гц, 34 дюйма: представлены изогнутые игровые мониторы Lenovo Legion Pro

Legion Pro 34WD-10 оснащен 34-дюймовым WQHD OLED-дисплеем с кривизной 800R. Он обеспечивает частоту обновления 240 Гц, время отклика 0,03 мс и точную цветопередачу с охватом 98,5% DCI-P3 и 99% sRGB. Монитор также оснащен USB-C, технологией Anti-Burn-in, управляемой ИИ, и KVM-переключателем. Монитор поддерживает настраиваемые игровые режимы и такие функции, как Dark Boost для улучшения баланса яркости.

Legion R34w-30 предлагает 34-дюймовый UWQHD-дисплей с кривизной 1500R и соотношением сторон 21:9. Он имеет частоту обновления 180 Гц и время отклика 0,5 мс, цветовой охват 99% sRGB и 90% DCI-P3. Монитор оснащен портами HDMI 2.1 и DP 1.4.

Информация о ценах и доступности обоих мониторов пока не объявлена.