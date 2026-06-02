256 ГБ с двух планок, скорость 8000 МГц: Origin Code и GIGABYTE создали DDR5-память

Опубликовано 02 июня 2026, 13:301 мин.
256 ГБ с двух планок, скорость 8000 МГц: Origin Code и GIGABYTE создали DDR5-памятьПодробнее на выставке
Origin Code совместно с GIGABYTE выпустили оперативную память для компьютеров на процессорах Intel Core Ultra. Две планки по 128 ГБ дают суммарно 256 ГБ — и при этом работают на высокой скорости 8000 МГц.
© Origin Code
Обычно, чтобы получить 256 ГБ памяти DDR5, нужно устанавливать четыре планки. Правда, придется пожертвовать скоростью и стабильностью. Новое решение использует архитектуру 4R CUDIMM и специальный тактовый драйвер.
Компания проверила работу памяти на процессоре Intel Core Ultra 7 270K Plus и материнской плате GIGABYTE Z890 AORUS ELITE DUO X. Живая демонстрация пройдёт на выставке COMPUTEX 2026.
Источник:xiaomitoday
Автор:Максим Многословный
Теги: