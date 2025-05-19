26,5″ QD-OLED, 2K и 240 Гц: Titan Army выпустила игровой монитор

Подставка позволяет регулировать высоту, наклон и поворот, а также есть подсветка и поддержка крепления VESA. Для подключения доступны порты DisplayPort 1.4, два HDMI 2.1 и аудиоразъём 3,5 мм.

Цена составляет 2799 юаней (31 000 рублей). Есть государственная скидка.