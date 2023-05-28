27 дюймов всего за $85: Представлен новый монитор Redmi

Заявлено Full HD-разрешение и повышенная частота кадров 100 Гц. Максимальная яркость составляет 250 кд/кв.м и время отклика – 6 мс. Redmi Display A27 поддерживает HDR10, обеспечивая улучшенные цвета и контрастность, и охватывает неплохие 99% цветового пространства sRGB. Кроме того, в нем реализованы такие функции, как Low Blue Light и DC Dimming.

Монитор поставляется с простой подставкой, которая не предлагает никаких трансформаций, но предлагает удобные видеовходы HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4.

Что самое приятное? Цена. Redmi Display A27 оценили в 85 долларов (599 юаней, если быть точнее), что делает его отличным выбором для тех, кто ищет сносный, но бюджетный монитор.