27-дюймовый монитор превращает Android-смартфон в настольный компьютер

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27-дюймовый монитор превращает Android-смартфон в настольный компьютерА ещё у него есть магнитное крепление для беспроводной зарядки
Nex Computer представила NexMonitor — монитор, который позволяет превратить Android-смартфон в настольный компьютер. Сообщается, что Huawei, Samsung и Motorola внедрили функциональные возможности десктопных ПК в свои гаджеты.
NexMonitor будет продаваться в версиях 2,5K и 4K. Первая версия будет работать на частоте 100 Гц, а вторая — только на 60 Гц. Оба монитора будут иметь размер 27 дюймов и получат IPS-дисплеи. Кроме того, обе модели будут поддерживать беспроводную зарядку смартфонов через магнитное крепление. Однако, чтобы войти в режим рабочего стола, нужно подключить гаджет через USB Type-C. Nex Computer также имеет два встроенных динамика мощностью 5 Вт и несколько портов, в том числе HDMI, DisplayPort и разъём для наушников.
Цены на NexMonitor начинаются с $449. Поставки мониторов должны начаться в июле 2022 года.
Источник: Notebookcheck