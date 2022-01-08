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27-дюймовый монитор превращает Android-смартфон в настольный компьютер

А ещё у него есть магнитное крепление для беспроводной зарядки

Nex Computer представила NexMonitor — монитор, который позволяет превратить Android-смартфон в настольный компьютер. Сообщается, что Huawei, Samsung и Motorola внедрили функциональные возможности десктопных ПК в свои гаджеты.