280 часов работы: Razer представили беспроводную мышь Viper V3 HyperSpeed

Она имеет выступ для безымянного пальца, более плоские боковые стенки для различных стилей хвата и размеров руки, а также выраженные выемки для пальцев, улучшающие захват. Амбидекстерный дизайн мыши позволит использовать ее и правшам, и левшам.

Внутри Viper V3 установлен оптический сенсор Razer Focus Pro 30K. В комплект поставки входят донгл HyperSpeed USB Type-A и AA-аккумулятор, обеспечивающий до 280 часов игры.

Среди других особенностей стоит отметить поддержку нескольких устройств, жизненный цикл в 60 млн нажатий, программируемые кнопки и встроенную память.