280 часов работы: Razer представили беспроводную мышь Viper V3 HyperSpeed

280 часов работы: Razer представили беспроводную мышь Viper V3 HyperSpeedНеважно, правша вы, или левша
У любителей игр появился новый повод для радости: компания Razer представила свое последнее предложение - игровую мышь Viper V3 HyperSpeed. Отличительной особенностью Viper V3 является ее время автономной работы и обновленная форма.
Она имеет выступ для безымянного пальца, более плоские боковые стенки для различных стилей хвата и размеров руки, а также выраженные выемки для пальцев, улучшающие захват. Амбидекстерный дизайн мыши позволит использовать ее и правшам, и левшам.
Внутри Viper V3 установлен оптический сенсор Razer Focus Pro 30K. В комплект поставки входят донгл HyperSpeed USB Type-A и AA-аккумулятор, обеспечивающий до 280 часов игры.
Среди других особенностей стоит отметить поддержку нескольких устройств, жизненный цикл в 60 млн нажатий, программируемые кнопки и встроенную память.