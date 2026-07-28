280 Гц, недорого: Lenovo представила игровой монитор Legion 27−1R

Время отклика матрицы составляет всего 1 миллисекунду. Также поддерживается технология AdaptiveSync. Экран покрывает 99% цветового пространства sRGB, а пиковая яркость достигает 400 нит. Монитор поддерживает стандарт HDR10.

Подставка позволяет регулировать высоту и наклон экрана. Для крепления на стену или кронштейн предусмотрен стандарт VESA 100×100 мм. Из разъёмов есть два порта HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4 и выход для наушников.

Цена в Китае установлена на уровне 799 юаней, примерно 118 долларов.