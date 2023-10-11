30-летний скрипт наконец будет удален из Windows

VBScript был представлен в 1996 году, а его последняя версия, 5.8, вышла в 2010 году. Изначально популярный среди системных администраторов для автоматизации задач, VBScript был вытеснен PowerShell в 2006 году. В Microsoft объяснили, что VBScript привнес активные сценарии в различные среды, включая сценарии для веб-клиентов в Internet Explorer и сценарии для веб-серверов в Internet Information Service.

Однако он не получил поддержки в других браузерах, что привело к тому, что веб-разработчики, не имеющие эксклюзивных настроек Microsoft, стали отдавать предпочтение JavaScript для решения задач на стороне клиента. В будущих версиях Windows VBScript будет доступен в качестве функции по требованию, после чего будет удален из операционной системы.