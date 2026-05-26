300 Гц и Mini LED: TCL выпустила недорогой игровой монитор Thunderobot 25Q5A

Используется Mini LED подсветка с 84 зонами локального затемнения. Монитор поддерживает стандарт VESA DisplayHDR 600, а пиковая яркость достигает 600 нит.

Что касается цветопередачи, устройство покрывает 99% цветового пространства sRGB и 93% DCI-P3. Каждый экран калибруется на заводе.

Среди полезных функций: поддержка AMD FreeSync Premium и совместимость с Nvidia G-Sync. Также есть система MPRT-Plus для дополнительного снижения размытости.

Подставка позволяет регулировать высоту, наклон, поворот. Из разъёмов: HDMI, DisplayPort и выход для наушников.