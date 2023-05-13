32 дюйма, 2К разрешение и частота обновления 165 Гц: анонс монитора Taidu за $370

17:45, 13 мая 2023
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32 дюйма, 2К разрешение и частота обновления 165 Гц: анонс монитора Taidu за $370Еще и квантовые точки «завезли»
Taidu представила монитор M32AQH-STA, предназначенный как для любителей кино, так и для геймеров. Этот монитор с 32-дюймовым дисплеем с 2К-разрешением к тому же использует технологию QD-Mini LED.
Геймеры по достоинству оценят высокую частоту обновления 165 Гц. Монитор M32AQH-STA имеет 3456 зон локального затемнения и обладает сертификатами SDR 800 и HDR 1400. Он охватывает широкий диапазон цветовых пространств: DCI-P3 на 99%, Adobe RGB на 99% и sRGB на 100%. Монитор обладает 10-битной глубиной цвета, контрастностью 1000:1 и соотношением сторон 16:10.
Возможности подключения включают один порт DisplayPort 1.4, два порта HDMI 2.0, один порт USB-A 2.0, порт USB Type-C и 3,5-мм разъем.
Все это добро оценено в $370.