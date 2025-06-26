32 дюйма и 4K: Samsung представила новую серию умных мониторов

M9 — первый в линейке монитор с OLED-дисплеем. Он поддерживает частоту 165 Гц, отклик 0,03 мс, технологию защиты от выгорания экрана и улучшенную цветопередачу. Есть встроенная камера, микрофон и искусственный интеллект для улучшения изображения и звука. Подключение включает HDMI 2.1, DisplayPort, USB-C (90 Вт), Wi-Fi и Bluetooth. Цена — около $ 1599.