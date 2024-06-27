32 ГБ/с, 64 канала: Intel представила чиплет для высокоскоростной передачи данных

Микросхема OCI, упакованная вместе с процессором, поддерживает до 64 каналов передачи данных со скоростью 32 гигабайта в секунду в каждом направлении по 100-метровому оптоволоконному кабелю. Эта инновация позволяет устранить ограничения существующих технологий, которые не справляются с растущими требованиями моделей искусственного интеллекта на коротких расстояниях.

Томас Лильеберг, старший директор Intel по управлению продуктами, подчеркнул, что чиплеты OCI способны произвести революцию в высокопроизводительной инфраструктуре ИИ благодаря увеличению пропускной способности, снижению энергопотребления и увеличению радиуса действия.

Рабочие нагрузки ИИ продолжают расти, что требует более эффективных решений для межсетевого взаимодействия в центрах обработки данных, сообщают в компании.

В настоящее время чиплет OCI является прототипом, но Intel сотрудничает с некоторыми заказчиками.