32-ядерный флагманский процессор AMD оказался мощнее конкурента от Intel даже в ограниченном режиме

Специалисты протестировали Ryzen Threadripper 3970X с разными значениями TDP, которые они смогли настроить с помощью специальной утилиты. При стандартном TDP в 280 Вт процессор может работать на базовых частотах 3,7 ГГц и 4,5 ГГц (в одноядерном режиме). Уменьшение TDP, конечно, снижает тактовые частоты, но обеспечивает более высокую энергоэффективность. В случае с Ryzen Threadripper 3970X оказалось, что при уменьшении TDP на 35% до 180 Вт производительность падает лишь на 10%.

Тесты показали, что с TDP в 140 Вт процессор от AMD превосходит по производительности 18-ядерный Intel Core i9-10980XE, функционирующий при 165 Вт. Причём и в одноядерном, и в многоядерном режиме.