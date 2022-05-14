360 Гц мало? Представлены дисплеи для ноутбуков и мониторов с рекордной частотой 480 Гц

Панели представлены в двух размерах: 24-дюймовая модель для настольных мониторов и 16-дюймовая версия для ноутбуков. Обе панели имеют разрешение Full HD. В настольном дисплее используется панель TN, которая должна иметь более быстрое время отклика — менее 1 мс. Между тем, дисплей ноутбука имеет время отклика где-то между 1 мс и 2 мс.

Такие панели будут установлены в потребительские товары в ближайшее время, но когда именно, не сообщалось. Цена таких устройств тоже пока неизвестна.