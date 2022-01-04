5 нм и Zen 4: AMD анонсировала процессоры для настольных компьютеров следующего поколения

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5 нм и Zen 4: AMD анонсировала процессоры для настольных компьютеров следующего поколенияНо подробностей пока мало
AMD сделала предварительный анонс для своих настольных процессоров следующего поколения на выставке CES 2022. Генеральный директор компании Лиза Су объявила, что чипы Ryzen 7000, использующие архитектуру Zen 4 и изготовленные по новому 5-нм техпроцессу, появятся во второй половине 2022 года.
Серия Ryzen 5000 вышла в октябре 2020 года. Теперь настал черёд для нового поколения. AMD стремится отобрать лидерство у Intel с грядущими чипами Zen 4.
Процессоры следующего поколения также получат новый сокет AM5, так AMD переходит на тип корпуса микросхем LGA. Ещё новые чипы будут поддерживать PCIe Gen 5 и DDR5. Это позволит AMD сравняться с актуальными процессорами Intel 12-го поколения Alder Lake. AMD обещает, что текущие кулеры AM4 будут совместимы с AM5.
Также компания продемонстрировала обновлённую версию своего процессора Ryzen 5000 для настольных ПК, в котором будет использоваться технология 3D V-Cache — Ryzen 7 5800X3D. Он должен превзойти Ryzen 9 5900X и Intel Core i9-12900K в играх.
Источник: The Verge