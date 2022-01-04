5 нм и Zen 4: AMD анонсировала процессоры для настольных компьютеров следующего поколения

Серия Ryzen 5000 вышла в октябре 2020 года. Теперь настал черёд для нового поколения. AMD стремится отобрать лидерство у Intel с грядущими чипами Zen 4.

Процессоры следующего поколения также получат новый сокет AM5, так AMD переходит на тип корпуса микросхем LGA. Ещё новые чипы будут поддерживать PCIe Gen 5 и DDR5. Это позволит AMD сравняться с актуальными процессорами Intel 12-го поколения Alder Lake. AMD обещает, что текущие кулеры AM4 будут совместимы с AM5.

Также компания продемонстрировала обновлённую версию своего процессора Ryzen 5000 для настольных ПК, в котором будет использоваться технология 3D V-Cache — Ryzen 7 5800X3D. Он должен превзойти Ryzen 9 5900X и Intel Core i9-12900K в играх.