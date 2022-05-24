500 Гц и 24 дюйма: NVIDIA представила монитор с рекордной частотой обновления

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500 Гц и 24 дюйма: NVIDIA представила монитор с рекордной частотой обновленияГеймеры будут довольны
На проходящей выставке COMPUTEX 2022 чуда не случилось — компания NVIDIA так и не представила флагманскую линейку видеокарт Ada Lovelace. Несмотря на это, производитель смог удивить кое-чем другим.
Всё дело в том, что IT-гигант, совместно с Asus, представил игровой монитор с рекордной частотой обновления — 500 Гц. В первую очередь новинка предназначена для соревновательных шутеров, таких как Valorant, CS:GO, Apex Legends и т.д.
Сообщается, что устройство совместимо с технологией NVIDIA Reflex Analyzer — с её помощью можно довольно-таки точно измерять системную задержку.
Стоит, правда, отметить, что для работы Reflex необходимо наличие специальной совместимой мыши и видеокарты линейки GeForce.
На данный момент о новом мониторе известно не так много. Ясно лишь, что диагональ дисплея — 24 дюйма. При этом матрица экрана выполнена по технологии E-TN (Esports TN) и имеет разрешение Full HD.