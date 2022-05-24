500 Гц и 24 дюйма: NVIDIA представила монитор с рекордной частотой обновления

Всё дело в том, что IT-гигант, совместно с Asus, представил игровой монитор с рекордной частотой обновления — 500 Гц. В первую очередь новинка предназначена для соревновательных шутеров, таких как Valorant, CS:GO, Apex Legends и т.д.

Сообщается, что устройство совместимо с технологией NVIDIA Reflex Analyzer — с её помощью можно довольно-таки точно измерять системную задержку.