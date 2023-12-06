512 ГБ за 18 тысяч рублей: тест «российского» SSD

Температура у ТМИ 512ГБ ЦРМП.467512.001-01 зашита, и, независимо от реального положения вещей, датчик всегда отображает 40 градусов. В целом по результатам тестов было видно, что это безбуферный SSD, а результаты скорости чтения и записи не дотягивают до заявленных (обещали 560 Мб/с на чтение и 510 Мб/с на запись). Со всеми замерами вы можете ознакомиться выше.

В действительности скорость записи была максимум 470 Мб/с, а после заполнения 60 ГБ накопителя она снизилась до 230 Мб/с.

По итогу оказалось, что внутри у этого SSD стоят дешёвые даже по меркам китайских конкурентов комплектующие, поэтому такой накопитель вообще не представляет никакого интереса и его лучше не покупать.