5120×1440 и частота 144 Гц: LG представила 49-дюймовый ультраширокий монитор

Экран выполнен по технологии Nano IPS, поддерживает частоту обновления 144 Гц и совместим как с AMD FreeSync Premium Pro, так и с NVIDIA G-SYNC. Есть заводская калибровка для дизайнеров.

Основные характеристики: яркость до 400 нит, охват около 98% цветового пространства DCI-P3, 8-битная глубина цвета (16,7 млн оттенков), контраст 1000:1 и отклик 5 мс.