5120×1440 и частота 144 Гц: LG представила 49-дюймовый ультраширокий монитор

5120×1440 и частота 144 Гц: LG представила 49-дюймовый ультраширокий мониторОчень широкий
© LG
Экран выполнен по технологии Nano IPS, поддерживает частоту обновления 144 Гц и совместим как с AMD FreeSync Premium Pro, так и с NVIDIA G-SYNC. Есть заводская калибровка для дизайнеров.
Основные характеристики: яркость до 400 нит, охват около 98% цветового пространства DCI-P3, 8-битная глубина цвета (16,7 млн оттенков), контраст 1000:1 и отклик 5 мс.
Монитор оснащён двумя HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, хабом USB 3.2 и портом USB-C с поддержкой DisplayPort Alt Mode и зарядкой до 90 Вт. Есть встроенные стереодинамики по 10 Вт, а также программный KVM-переключатель.
Поддержка HDR ограничена стандартом DisplayHDR 400. Эргономика включает регулировку высоты, наклона и поворота, крепление VESA 100×100 мм и сенсор для автоматический настройки яркости.
Цена и сроки мирового запуска пока не объявлены.