540 Гц в 2К: AOC представила игровой монитор AGON PRO AGP277QKDC

Подставка позволяет регулировать высоту, наклон и поворот экрана. В комплекте — держатель для наушников.

Компания даёт 3 года гарантии, включая защиту от выгорания пикселей. Монитор поступит в продажу в сентябре 2026 года по цене около 70 000 рублей (в пересчёте от указанной в фунтов).