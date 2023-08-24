57 дюймов, 7680×2160 и 240 Гц: новый монструозный монитор Samsung

Он также оснащен разъемами DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 и USB-концентратором. Odyssey Neo G9 57" основан на, что следует из названия, 57-дюймовой панели с соотношением сторон 32:9. Цены все еще не раскрываются, но доступны они станут в этом году. Предзаказы стартовали.

55-дюймовый монитор Odyssey Ark также имеет 240 Гц, время отклика 1 мс и поддержку AMD FreeSync™ Premium Pro.