57 дюймов, 7680×2160 и 240 Гц: новый монструозный монитор Samsung

15:10, 24 августа 2023
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57 дюймов, 7680×2160 и 240 Гц: новый монструозный монитор SamsungЦена которого все еще неизвестна
На выставке Gamescom 2023 в Кельне Samsung показала свои новейшие игровые мониторы Odyssey Neo G9 57" и Odyssey Ark 55". Odyssey Neo G9 57" оснащен экраном Dual Ultra-High-Definition (DUHD), имеет кривизну 1000R, технологию Quantum Matrix с подсветкой Quantum Mini LED, сертификацию VESA DisplayHDR™1000, частоту обновления 240 Гц и разрешение 7680×2160 пикселей.
Он также оснащен разъемами DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 и USB-концентратором. Odyssey Neo G9 57" основан на, что следует из названия, 57-дюймовой панели с соотношением сторон 32:9. Цены все еще не раскрываются, но доступны они станут в этом году. Предзаказы стартовали.
55-дюймовый монитор Odyssey Ark также имеет 240 Гц, время отклика 1 мс и поддержку AMD FreeSync™ Premium Pro.