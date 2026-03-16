5K и 180 Гц или 2K и 350 Гц: AOC выпустила монитор AGON 7 Pro AGP277KX

В целом, монитор получил 27-дюймовую панель Fast IPS. Самое интересное дальше — пользователь может одним нажатием выбрать нужный режим работы.

В первом режиме экран работает в разрешении 5120×2880 с частотой 180 Гц.

Во втором режиме используется 2560×1440, но частота обновления увеличивается до 350 Гц. Экран также обеспечивает широкие углы обзора — до 178 градусов — и специальное покрытие, уменьшающее блики. Время отклика составляет около 1 миллисекунды, есть поддержка технологий Nvidia G-SYNC и Adaptive-Sync. Монитор поддерживает 100% цветового пространства sRGB и 99% DCI-P3, а также стандарт DisplayHDR 400.

Среди разъёмов есть DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 и USB-C с зарядкой до 65 Вт. Цена устройства в Китае составляет около 5999 юаней (примерно 870 долларов).