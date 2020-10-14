60% россиян считают, что могут сами починить компьютер

Соответственно 40% россиян готовы обратиться к специалисту в случае поломки. Как пишет CNews, проблемы, которые пользователь действительно не в состоянии решить сам, возникают не так уж часто. У 70% опрошенных такое случается в среднем 1-3 раза в год. Даже если пользователь сам не может решить проблему, в его окружении найдутся люди, способные помочь. Сообщается, что 39% привлекают родственников для компьютерной помощи.

В «Сберсервисе» отметили, что обращение за профессиональной помощью воспринимается как последний вариант. Специалисты считают, что причины тому — отсутствие сильных игроков на данном рынке и плохая информированность пользователей о таких услугах.

CNews добавляет, что россияне чаще всего не знают, куда обратиться за компьютерной помощью, и боятся, что это будет дорого и долго.