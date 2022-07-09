64-ядерный процессор AMD Ryzen Threadripper 5990X разогнали до рекордных значений

Оверклокер SkatterBencher каким-то образом смог добыть не выпущенную не-PRO модель Ryzen Threadripper. Разница между этим образцом и 5990WX, который сейчас продается в рознице, заключается в том, что первый действительно работает с материнскими платами AMD TRX40, а у них есть множество возможностей для разгона. Именно поэтому оверклокер использует ASUS ROG Zenith II Extreme.

Интересно, что для достижения гораздо более высокой частоты не требовалось никаких экзотических решений для охлаждения, будет достаточно мощного жидкостного охлаждения.

В конце концов энтузиасту удалось разогнать свой образец TR 5990X до 4,82 ГГц при 1,45 В. Это большое достижение для столь энергоёмкого процессора. В целом, модель показала на 58% больше баллов по сравнению со стандартом.