64 ядра Zen 4: на сером рынке всплыл AMD Ryzen Threadripper 7985WX

Хотя этот чип еще не представлен официально, он уже появился в объявлениях на сером рынке, что позволяет предположить, что он скоро поступит к производителям рабочих станций. Обращаем ваше внимание на то, что данная информация является неофициальной и к ней следует относиться с осторожностью.

Утечка показала процессор, который, как ожидается, будет иметь 64 ядра и 128 потоков, в матовом оранжевом корпусе с TDP 350 Вт. Процессор идентифицирован как 100-000000454-30.

Хотя в объявлении не указана цена, в нем говорится о состоянии продукта: исправен, с незначительными следами использования.

Ожидается, что Ryzen Threadripper Pro 7985WX будет использовать сокет SP6, который, по слухам, поддерживает восьмиканальную подсистему памяти DDR5. Грядущая серия Storm Peak, скорее всего, станет преемницей нынешних процессоров AMD Ryzen Threadripper Pro 5000WX, предлагающих до 96 ядер x86, поддержку памяти DDR5 и совместимость с PCIe 5.0 на платформе TRX50. Однако эти высокопроизводительные процессоры для рабочих станций могут быть оснащены премиальным ценником, что ограничит их доступность.