65-летний компьютер PDP-1 заставили «петь» трек через перфоленту

Для воспроизведения музыку пришлось вручную закодировать на перфоленту — каждую команду компьютеру подавали по шагам.

Особенность метода в том, что четыре лампочки компьютера, изначально предназначенные для отображения статуса программ, были превращены в генераторы квадратных волн — аналог цифрового звукового преобразователя. Лампочки включались и выключались с частотой, соответствующей звуковым волнам. Полученный сигнал объединялся в стерео и затем конвертировался в файл для перфоленты.

Процесс очень трудоёмкий: даже короткая композиция требует точной подготовки кода и многократного ввода данных вручную. Однако труд дал свои плоды.