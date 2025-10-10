Компьютеры
Опубликовано 10 октября 2025, 17:10
1 мин.

65-летний компьютер PDP-1 заставили «петь» трек через перфоленту

Песня Boards of Canada
Инженер и экскурсовод музея по истории компьютеров Питер Сэмсон заставил компьютер PDP-1 (который всего 3 работающих осталось) воспроизвести трек Boards of Canada «Olson».
65-летний компьютер PDP-1 заставили «петь» трек через перфоленту

© Joe Lynch

Для воспроизведения музыку пришлось вручную закодировать на перфоленту — каждую команду компьютеру подавали по шагам.

Особенность метода в том, что четыре лампочки компьютера, изначально предназначенные для отображения статуса программ, были превращены в генераторы квадратных волн — аналог цифрового звукового преобразователя. Лампочки включались и выключались с частотой, соответствующей звуковым волнам. Полученный сигнал объединялся в стерео и затем конвертировался в файл для перфоленты.

Процесс очень трудоёмкий: даже короткая композиция требует точной подготовки кода и многократного ввода данных вручную. Однако труд дал свои плоды.

Источник:engadget
Автор:Максим Многословный
Теги:
#видео
,
#компьютер
,
#музыка