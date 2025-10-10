65-летний компьютер PDP-1 заставили «петь» трек через перфоленту

Опубликовано 10 октября 2025, 17:101 мин.
65-летний компьютер PDP-1 заставили «петь» трек через перфолентуПесня Boards of Canada
Инженер и экскурсовод музея по истории компьютеров Питер Сэмсон заставил компьютер PDP-1 (который всего 3 работающих осталось) воспроизвести трек Boards of Canada «Olson».
© Joe Lynch
Для воспроизведения музыку пришлось вручную закодировать на перфоленту — каждую команду компьютеру подавали по шагам.
Особенность метода в том, что четыре лампочки компьютера, изначально предназначенные для отображения статуса программ, были превращены в генераторы квадратных волн — аналог цифрового звукового преобразователя. Лампочки включались и выключались с частотой, соответствующей звуковым волнам. Полученный сигнал объединялся в стерео и затем конвертировался в файл для перфоленты.
Процесс очень трудоёмкий: даже короткая композиция требует точной подготовки кода и многократного ввода данных вручную. Однако труд дал свои плоды.