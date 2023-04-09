700 млн гигабайт: из чего состоит хранилище суперкомпьютера Frontier

Производительность Frontier, расположенного в Национальной лаборатории Ок-Ридж (ORNL), составляет 1 102 Эффлопс, а пиковая производительность - 1 685 Эффлопс, что делает его первым суперкомпьютером, превысившим порог exascale.

Система хранения данных, названная Orion, состоит из 50 шкафов хранения данных с суммарной емкостью около 700 Пбайт (700 млн гигабайт). В системе используется трехуровневая схема, включающая SSD-накопители, жесткие диски и другие энергонезависимые решения, а также файловые системы Lustre и ZFS.

Первый уровень, известный как уровень производительности, состоит из 5400 NVMe SSD, обеспечивающих емкость хранения 11,5 Пбайт. Пиковая скорость чтения и записи на уровне производительности составляет 10 Тбайт/с, а показатель IOPS (количество операций ввода/вывода в секунду) при произвольном чтении и записи превышает 2 миллиона.

Второй уровень содержит 47 700 жестких дисков общей емкостью 679 Петабайт. Максимальная скорость чтения массива составляет 4,6 ТБ/с, а максимальная скорость записи - 5,5 ТБ/с.

Третий уровень, включающий 480 устройств NVMe общей емкостью 10 Пбайт, отвечает за обработку метаданных.