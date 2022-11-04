72% начальников хотят, чтобы вы знали язык программирования

Анализ показал, что руководители сейчас в основном ищут технарей, а именно: линейный персонал рабочих специальностей (30%), инженерно-технический персонал (25%), ИТ-персонал (23%).

Именно поэтому 72% представителей руководства заявили, что хотят видеть среди навыков знание языков программирования (72%). Для 36% важно знание 1С, также для 36% знание системной архитектуры. Интересно, что руководство считает знание языков программирования важным практически для всех направлений деятельности — не только технических.