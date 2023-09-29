76% IT-отделов по всему миру считают Mac безопаснее других компьютеров

Кроме того, 36% опрошенных назвали в качестве одной из основных причин перехода на Mac простоту развертывания и управления. Среди преимуществ Apple в области безопасности были отмечены API-интерфейсы управления устройствами, API-интерфейсы обнаружения конечных точек, интеграция идентификаторов, Touch ID и встроенная система единого входа.

Также были отмечены многоуровневая защита приложений сторонних разработчиков в macOS и возможность ограничения установки из других источников, кроме Mac App Store. Еще одним плюсом стала быстрая доставка обновлений и исправлений безопасности.