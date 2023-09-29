76% IT-отделов по всему миру считают Mac безопаснее других компьютеров

76% IT-отделов по всему миру считают Mac безопаснее других компьютеровА вы?
По данным исследования IDC, проведенного при поддержке Apple, 76% руководителей IT-подразделений считают Mac более безопасными, чем другие компьютеры. По данным отчета, 47% опрошенных компаний планируют внедрять больше компьютеров Mac в своих IT-подразделениях из-за их преимуществ в плане безопасности.
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Кроме того, 36% опрошенных назвали в качестве одной из основных причин перехода на Mac простоту развертывания и управления. Среди преимуществ Apple в области безопасности были отмечены API-интерфейсы управления устройствами, API-интерфейсы обнаружения конечных точек, интеграция идентификаторов, Touch ID и встроенная система единого входа.
Также были отмечены многоуровневая защита приложений сторонних разработчиков в macOS и возможность ограничения установки из других источников, кроме Mac App Store. Еще одним плюсом стала быстрая доставка обновлений и исправлений безопасности.